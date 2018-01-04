بدء قبول طلبات راغبي التدريب بمعهد السالزيان الإيطالي مجانًا اليوم

كتبت- عايدة رضوان:

تبدأ وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، قبول طلبات راغبي التدريب بمعهد السالزيان الإيطالي مجانًا، بدورات التدريب التحويلي على المهن الفنية المطلوبة لسوق العمل، وذلك بفرع القاهرة وحتى 18 يناير الجاري، وبفرع الإسكندرية حتى 11 يناير.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المهن التي سيتم التدريب عليها تشمل لحام أرجون (TIG) للحاصلين على دورة لحام أكسجين وكهرباء، وتركيبات كهربائية، ولحام كهرباء وأكسجين، وتبريد وتكييف، وميكانيكا سيارات، وكهرباء تحكم آلي كنترول، للحاصلين على دورة كهرباء تركيبات، والتحكم العددي P.L.C.S7.300 للحاصلين على دورات تدريبية في التحكم العددي P.L.C.S.7. 200، والتحكم الرقمي خراطه C.N.C.

وأشار "سعفان"، وفقًا لنص البيان الصادر اليوم الخميس، إلى أنه يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصريين، ومن خريجي المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ 3 و5 سنوات"، والمعاهد الفنية الصناعية فوق المتوسطة والمؤهلات العليا، والجامعات والمعاهد الحكومية المصرية والخاصة، ولم يسبق له الحصول على منحة الوزارة للتدريب على دورات بالمعهد خلال عامين.

كما يشترط أن يكون من غير العاملين بأي جهة حكومية أو خاصة، ومتفرغًا تفرغًا كاملًا للدورة، حيث أن مواعيدها صباحية ومسائية.

وتضمنت الاشتراطات - أيضًا - أن تكون بطاقة الرقم القومي ( سارية المفعول)، وسن الطالب من 18 إلى 35 سنة، ويجتاز المقابلات الشخصية، واختبار تحديد المستوى للمتقدمين للالتحاق بالمعهد بديوان عام الوزارة، ويقدم إقرارًا على نفسه بالالتزام التام بحضور الدورات، وفي حالة الانقطاع أو الغياب لمدة 3 أيام متفرقة أو متتالية خلال مدة الدورة يتم إلغاؤها ويقوم بتسديد قيمة الدورة كاملة للوزارة، ولا تلتزم بتوفير مقر إقامة أو مصاريف انتقال للمتدربين خلال فترة الدورة.

وقال "سعفان" إنه يتم تقدم الطلبات باليد مرفقًا أصل وصورة من شهادة التخرج والتجنيد أو الإعفاء، وبطاقة الرقم القومي سارية، للإطلاع على الأصل والاحتفاظ بالصور، وتقدم المستندات والمقابلات الشخصية بمقر ديوان عام الوزارة 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر الدور السادس "الإدارة المركزية للتدريب المهني" خلال الفترة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر طول المدة المذكور عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك للمتقدمين للالتحاق بفرع المعهد بالقاهرة وسوف يتم استكمال الاختبارات العملية وتحديد المستوى بمقر معهد السالزيان 2 شارع عبد القادر طه الساحل شبرا لمن ينطبق عليه شروط الالتحاق.

ومن المقرر أن تتم المقابلة - بالنسبة لمعهد الدون بوسكو ( فرع الإسكندرية ) - من اليوم الخميس وحتى 11 يناير الجاري، على أن تقدم المستندات والمقابلات الشخصية بمقر المعهد 99 شارع شريف اللبان الإسكندرية.