"سعفان" يبحث استعدادات "القوى العاملة" للربط الإلكتروني مع بوابة الحكومة

كتبت- عايدة رضوان:

بحث محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مع وفد مجلس الوزراء، استعدادات قطاعات الوزارة والمديريات التابعة لها للربط الإلكتروني بمنظومة بوابة الحكومة الإلكترونية، تفعيلًا لقراري رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتنظيم مكاتب خدمة المواطنين.

وأكد سعفان - خلال لقاءه مع وفد المجلس برئاسة الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، والعميد وليد تمام، مدير متابعة الجهات الحكومية - استعداد الوزارة لدمج كافة المصادر التي تعمل على تسجيل الشكاوى بالوزارة على منظومة الشكاوى الموحدة.

ووجه "سعفان"، جميع المعنيين بالوزارة بضرورة التعامل مع الشكاوى بسرعة وجدية، وفحصها والرد عليها في التوقيتات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى المسجلة، مشددًا على حسن استقبال أصحاب الشكاوى والتواصل معهم بفاعلية.

وقال وزير القوى العاملة، إنه تم إنشاء منظومة الشباك الواحد بديوان عام الوزارة لتقديم الخدمات لجمهور المتعاملين مع الوزارة في أسرع وقت ممكن حرصًا على حسن تنظيم العمل وتيسيرًا على المواطنين.

وأوضح الوزير، أن منظومة الشباك الواحد تم تأسيسها لتليق بالتعامل مع الجمهور في سهولة ويسر وانسيابية في العمل بهذا النظام وتعريف الجمهور به، مما يساعد على حسن سير العمل والسرعة في انجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة.

وأشار الوزير، إلى أن المكان المخصص للشباك الواحد لخدمة المواطنين به - أيضًا - مكان لتلقي الشكاوى العمالية في مختلف مجالات الوزارة، والرد على استفسارات المواطنين، دون الحاجة للمواطن للانتقال للإدارة المختصة، حيث أن هناك ضابط اتصال يقوم بتزويد الموظف المسئول عن شباك الاستفسارات بالرد على أي استفسار للمواطن، فضلًا عن تخصيص أحد الموظفين لمتابعة الشكاوى والردود عليها سواء كانت لمديريات القوى العاملة بالمحافظات أو إدارات ديوان عام الوزارة.

وأكد محمد سعفان، أن الوزارة لا تألو جهدًا في تقديم الخدمات الجماهيرية الخاصة بها في أفضل صورها مع حسن معاملة المواطنين وإرشادهم وتقديم المشورة لهم في كافة نواحي العمل بها، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم منظومة الشباك الواحد على مديريات القوى العاملة بالمحافظات تباعًا.

وتفقد وفد مجلس الوزراء، على الطبيعة منظومة الشباك الواحد، كما تفقد مركز معلومات الوزارة بعد تطويره، مشيدين بالجهد المبذول من الوزارة للربط الإلكتروني بينها وبين المديريات لسرعة بحث الشكاوى والرد عليها.