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اليوم.. انتهاء صرف مستحقات 284 عاملًا مصريا بمجموعة بن لادن

10:01 ص الخميس 04 يناير 2018
اليوم.. انتهاء صرف مستحقات 284 عاملًا مصريا بمجموعة بن لادن

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتبت- عايدة رضوان:

تنتهي مجموعة شركات بن لادن بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، من صرف الدفعة الأولى من المستحقات المتأخرة لجميع العاملين لديها بما في ذلك العمالة المصرية، وذلك بموجب شيكات بنكية.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في نص البيان الصادر اليوم، إنه تلقي تقريرًا مهمًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة - السعودية يؤكد ذلك، مشيرًا إلى أن الملحق العمالي بجدة الدكتور ياسر غازي، أرسل للوزارة كشوف من سيشملهم الصرف في الدفعة الأولى، والبالغ عددهم 284 عاملًا مصرياً، وذلك ابتداءً من الأحد الماضي حتى اليوم.

ونوه غازي، إلى أن مجموعة بن لادن أكدت أنه يجب على جميع الموظفين اللذين لديهم قضايا في مكتب العمل بسبب هذه المستحقات، مراجعة مكتب العمل، وإحضار تنازل عن القضية المقدمة ضد الشركة ليتم تسليمهم شيكات مستحقات نهاية الخدمة.

وكان وزير القوى العاملة، أصدر توجيهات لكل من المستشار والملحق العمالي التابعين للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بمتابعة المستحقات المالية للعاملين المصريين بمجموعة بن لادن أولًا بأول في إطار الحفاظ على حقوقهم وحمايتها.

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