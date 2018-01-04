5 قرارات هامة للرئيس و 21 للقائم بأعمال مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الخميس، 5 قرارات للرئيس عبدالفتاح السيسي، و21 قرارًا للقائم بأعمال مجلس الوزراء.

وكان من بين قرارات الرئيس السيسي ندبب القاضي أحمد إسماعيل دسوقي خليل الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة للعمل مساعداً لوزير العدل لشؤون المحاكم ، و نقل وائل ممدوح محمد محمد حجازي- الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة المنصورة الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية، فضلًا عن قرار آخر بندب القاضي أحمد إسماعيل دسوقي خليل- الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة- للعمل مساعدًا لوزير العدل لشؤون المحاكم، بينما كان القرار الثالث يتعلق بتعيين القاضي مصطفى محمد محمد زاييد، المحامي العام الأول بالنيابة العامة، نائبًا للرئيس بمحكمة استئناف المنصورة، وتعيين القاضي طارق عطية عبدالوهاب الحتيتي، نائب الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، للعمل محاميًا عامًا أول بالنيابة العامة.