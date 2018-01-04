خبير عسكري: القوات المسلحة قضت على 96% من الجماعات الإرهابية (فيديو)

كتبت – سحر عزام:

قال اللواء محمد الشهاوي، الخبير العسكري إن القوات المسلحة نجحت في القضاء على 96% من إجمالي الجماعات الإرهابية في سيناء، موضحا أن باقي الجماعات تتواجد وسط المدنيين وأن عقيدة القوات المسلحة ترفض إلحاق الأذى بالأبرياء وممتلكاتهم.

وأضاف "الشهاوي" خلال تصريحاته لبرنامح "ساعة من مصر" المذاع على قناة "الغد" مساء الأربعاء، أن تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف يأتي كإنعكاس لإرادة قوية لمكافحة الإرهاب وذلك من خلال إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وتابع الخبير العسكري أن كل مؤسسات الدولة تشترك في مكافحة الإرهاب مثل مؤسسات الإعلام والتعليم والثقافة والمؤسسات الدينية، مشيرًا لرئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والذي يضم في عضويته 13 وزارة من بينها 4 وزارات سيادية.