الأرصاد الجوية: حالة من عدم الاستقرار خلال ال48 ساعة القادمة

كتبت – سحر عزام:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن هناك حالة من عدم الاستقرار من حيث الظواهر الجوية وليس درجات الحرارة خلال ال48 ساعة القادمة وذلك من خلال نشاط للرياح على كافة أنحاء الجمهورية وتكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة.

وأضاف "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "Extra news" صباح اليوم الخميس، أن درجات الحرارة لن تشهد تغيير خلال ال48 ساعة المقبلة باستثناء انخفاض درجات الحرارة الصغرى ليسود طقس شديد البرودة ليًلا، لافتًا إلى أن غياب الشمس نهارًا ونشاط الرياح سيشعر المواطنين بالبرودة خلال ساعات النهار.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية لاحتمالات سقوط أمطار شديدة على السواحل الشمالية والوجه البحري وخفيفة على القاهرة، فضلا عن اضطراب حركة الملاحة فوق البحرين المتوسط والأحمر.