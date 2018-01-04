اتفاقيات تمويلية مع " البنك الدولي" و"مدينة للدواء" و نقل الملكية في المدن الجديد .. أبرز عناوين الصحف

القاهرة (أ ش أ)

استحوذت قضايا الشان المحلي علي عناوين واهتمامات الصحف الصادرة اليوم الخميس ، حيث استعرضت أنشطة الإصلاح الاقتصادي وارتفاع الاحتياطي الأجنبي، والموافقة على مشروعات تنموية واتفاقيات هادفة لدمج الشباب في سوق العمل، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة والدواء.

وأبرزت صحف (الأهرام، والأخبار، والجمهورية)، إعلان البنك المركزي المصري، عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 37.019 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نحو 300 مليون دولار مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه، ليسجل أعلى مستوى في تاريخه، وبما يغطى 8 أشهر واردات سلعية.

وتناولت صحيفة "الأهرام"، ما كشفه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الصادرات المصرية، خلال سبتمبر الماضي بنسبة 17.1% لتسجل 1.83 مليار دولار، ما أسهم في تراجع قيمة عجز الميزان التجاري إلى 3.04 مليار دولار بانخفاض 1.8%.

ونقلت الصحيفة عن رامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي، قوله إن الاحتياطي الأجنبي قفز بقيمة 12.754 مليار دولار بما نسبته 52% خلال 2017، مقابل 24.265 مليار دولار في ديسمبر 2016، بالرغم من سداد ديون والتزامات ومصروفات بقيمة 30 مليار دولار خلال 2017، مشيراً إلى أن هذا يعكس قوة مصر الخارجية وتحولها لإحدى أقوى الوجهات الاستثمارية بين الأسواق الناشئة عالميا، ولافتاً إلى دور الإصلاحات التي طبقها البنك المركزي والحكومة، منذ نوفمبر 2016.

وتناولت صحيفة "الأخبار" موافقة مجلس الوزراء على ثلاث اتفاقيات تمويلية مع البنك الدولي والصندوق الكويتي والاتحاد الأوروبي، وكذلك الموافقة على مشروع قانون تسهيل إجراءات نقل الملكية في المدن الجديدة وإعداد مشروع آخر لتسهيل النقل في المدن القديمة.

ونقلت الصحيفة عن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، قولها إن الاتفاقية الأولى إنشاء محطة مياه العريش بتكلفة ١٢ مليون دينار كويتي من خلال الصندوق الكويتي للتنمية، بينما اتفاقية الاتحاد الأوروبي بقيمة ٥٤٠ مليون يورو لدعم قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والحماية الاجتماعية والإصلاح التشريعي وكذلك تشمل الاتفاقية الثالثة مع البنك الدولي بقيمة مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح وتمثل الدفعة الثالثة من القرض الموقع مع البنك و١٥٠ مليون دولار من بريطانيا لدعم البرنامج.

وأبرزت صحيفة "الجمهورية"، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للجامعات، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التابع لوزارة التجارة والصناعة، من أجل تعزيز التعاون في نشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال، وتوفير فرص عمل للشباب والمساهمة في تطوير الاقتصاد القومي من خلال تنمية هذه المشروعات.

وأشارت الصحيفة إلي أن الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس الوزراء شهد توقيع الاتفاقية، بينما عقب المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة بأن الاتفاق يأتي في إطار توافق الرؤى والأهداف بين وزارة التعليم العالي، وجهاز المشروعات، من أجل نشر الفكر الريادي وتطوير مهارات الشباب وقدراتهم لملائمة ظروف ومناخ الأعمال، وترسيخ آليات البحث العلمي، مشيرا إلى أن الاتفاق يستمر لمدة عامين قابلة للتجديد.

وتناولت صحيفة "الأهرام"، استقبال خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له، خلال زيارة الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، وتناول اللقاء بحث التطورات الإيجابية الأخيرة في العلاقات بين البلدين، والتي تعكس التوافق في الرؤى ووجهات النظر تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب، فضلا عن التطرق إلى عدد من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأشارت الصحيفة إلي أن خادم الحرمين الشريفين أكد خلال اللقاء حبه الشديد لمصر، وحرصه على زيارتها باستمرار منذ أن كان عمره 15 عاما، مشدداً على عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين.

واستعرضت صحيفة "الأخبار" اجتماع الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، ومحمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لبحث مشروع لإقامة مدينة لصناعة الدواء في مصر بمشاركة حكومية، وقررا تشكيل لجنة من الوزارتين لبحث صيانة ومعايرة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمستشفيات.

ونقلت الصحيفة على لسان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الاجتماع ناقش تطورات إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير والذي يدخل في خطة الوزارة للقضاء علي فيروس سي، بالإضافة إلى مصنع الأورام الجديد، ومصنع اللقاحات لأنفلونزا الطيور، ومناقشة بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي مع شركة سيرونا الألمانية لإنتاج بنج الأسنان، فضلا عن مناقشة التعاون بين الوزارتين في تطبيق منظومة التتبع الدوائي للتحكم في الغش الدوائي، والتي تعتمد علي عملية التتبع والتعقب للدواء من خلال طباعة مصفوفة بيانات مميزة لكل عبوة دوائية.

وتناولت صحيفة "الأخبار" إقامة كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة قداسا تجريبيا، اليوم، تمهيداً لقداس عيد الميلاد بعد غد، والذي سيحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذا لوعده في يناير الماضي بأن تكون صلاة العيد القادم في العاصمة الإدارية.

واستعرضت الصحيفة انتهاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أعمال تشطيب الكنيسة، ووضعت اللمسات النهائية لأعمال فرشها وتجهيزها، حيث تتسع لحوالي ٢٥٠٠ مصل، كما تم تجهيز الشوارع المؤدية إلى الكنيسة وإنارة العاصمة بالكامل بأعمدة إنارة حديثة، ووضع إشارات ضوئية كي يسهل الوصول للكنيسة مساء ليلة العيد، وتجهيز الكرسي البابوي الذي يجلس عليه البابا خلال القداس الإلهي، فيما سيرأس القداس التجريبي، القمص انجيليوس سكرتير البابا.

وأبرزت صحيفة "الجمهورية"، تصريحا للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أوضح فيه أن الوزارة انتهجت سياسة تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وعدم الاعتماد على الأنواع التقليدية للوقود، خاصة الغاز الطبيعي والسولار، وتضع الطاقة النظيفة في المقدمة لما هو مسموح به لمشاركتها في شبكات الكهرباء على أن يكون للطاقة النووية نصيب يصل لأكثر من 8% من إجمالي استهلاك الطاقة، وأن ذلك لا تأثير له على الطاقات الأخرى خاصة الشمس والرياح، والمقرر أن تساهم بحوالي 20% لسنوات ترتفع إلى 37% بعد ذلك.

ولفتت الصحيفة إلى أن 3 كيانات عالمية قدمت عروضا للتنافس على مشروع إنشاء محطات استخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بقدرات إجمالية تبلغ 6 آلاف ميجاوات بموقع الحمراوين واستثمارات تصل لنحو 5 مليارات دولار، سيتم الإعلان عن الفائز بها خلال الشهر الجاري، تمهيداً لتوقيع العقود.