منافس السيسي: من ينكر إنجازات الرئيس "جاحد" -فيديو

كتب- أحمد الصعيدي:

قال المرشح الرئاسي، موسى مصطفى موسى، إن من ينكر إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي "جاحد"، مضيفا: "لو نجح السيسي في الانتخابات فهو مُطالب باستكمال المشروعات القومية التي بدأها".

وأشار موسى، في تصريحات تليفزيونية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، إلى ضرورة وجود قاعدة عسكرية في حلايب وشلاتين، للتصدي إلى تركيا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بصورة رسمية، أمس، التي جاءت بحسب ترتيب التقدم بأوراق الترشح متضمنة الرئيس عبدالفتاح السيسي (مرشحا لفترة رئاسية ثانية) والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.