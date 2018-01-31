بالفيديو- رئيس قصور الثقافة يرقص في جناح حلايب وشلاتين بمعرض الكتاب

كتب- محمد لطفي:

شهدت خيمة حلايب وأبورمادة وشلاتين للتراث، التي تشارك بمعرض القاهرة الدولي الكتاب- للمرة الأولى- ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، إقبالاً جماهيرياً كبيرًا.

وشارك الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة، فناني فرقة حلايب وأبورمادة وشلاتين العرس الذي يقيمونه طوال أيام مشاركتهم في المعرض. وأدى "عواض" رقصات استعراضية مع فرقة حلايب وشلاتين.

وبدأت الفعاليات بعرض أغانٍ من التراث منها، "اتيانينا" وتعني مرحباً بك، وأغنية "أوريي مسيب اودار" وتعني بيتك مبارك، تلتها رقصات من الفلكلور الشعبي كرقصة "الهوسيب" وهي رقصة السيوف، ورقصة "البيبوب" وترمز لقوة التحمل، ثم رقصة "السيرة" وهي رقصة الفرح.

كما قدمت مجموعة حلايب وشلاتين، معرضًا لمنتجات المرأة والإكسسوارات اليدوية المصنوعة من الخرز وجلود الماعز، بالإضافة إلى بعض النماذج المصنوعة من الخامات البيئية التي يمكن اقتناؤها بالمنازل بأسعار زهيدة ما أدى إلى جذب الجماهير لهذه المنتجات.

كما تفاعل الحضور مع مجموعة حلايب وشلاتين الموجودة بالمعرض، حيث قدمت المجموعة مشروب "الجبنة" الذي تشتهر به هذه القبائل للجمهور.