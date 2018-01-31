الأوقاف: 200 ألف جنيه مبيعات جناح الشئون الإسلامية بمعرض الكتاب حتى الآن

كتب - محمود مصطفى:

قالت وزارة الأوقاف، إن جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب الذي بدأ 27 يناير حتى 10 فبراير يشهد إقبالاً ومبيعًا منقطع النظير.

وأوضحت الوزارة في بيان لها الأربعاء، أن مبيعات جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تجاوزت 200 ألف جنيه منذ بداية المعرض حتى الآن، نظرًا لما تحوزه المؤلفات من ثقة القارئ المصري والعربي والأجنبي، ونظرًا لتنوعها وثرائها.