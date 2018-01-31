رسالة خطية من السيسي للرئيس العراقي: "نبارك انتصاركم على الإرهاب"

بغداد- أ ش أ:

تسلم رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد فيها دعم العلاقات "المصرية- العراقية" في كل المجالات.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي- نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"- أن العبادي استقبل اليوم، في بغداد مساعد الرئيس المصري للمشروعات القومية والاستراتيجية، المهندس إبراهيم محلب، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الصحة والطاقة والصناعة وبناء الوحدات السكنية والطرق.

وأشار البيان، إلى أن محلب سلّم العبادي رسالة خطية من الرئيس السيسي، نقل فيها مباركته الانتصارات الكبيرة على الإرهاب، كما أكد محلب أهمية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كان محلب، قد وصل أول من أمس الاثنين، إلى العاصمة العراقية، بغداد، في زيارة تستغرق عدة أيام، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم كلاًّ من المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والمهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إضافة إلى كبار مسئولي عدد من الوزارات ورؤساء مجلس إدارة بعض الشركات الوطنية المصرية، ورجال أعمال.

وتأتي الزيارة بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتأكيد الدعم المصري للأشقاء في العراق، وتعزيز التعاون بين البلدين، والعمل على ترجمة الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين إلى خطوات ملموسة في شتى المجالات الأمنية، والسياسية والاقتصادية والثقافية.