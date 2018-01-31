​بالصور- خسوف جزئي للقمر بسماء الأهرامات والعاصمة

كتب- عمر مصطفى:

تصوير- علاء القصاص وأحمد جمعة ومصطفى الشيمي:​

شهدت سماء القاهرة ومنطقة أهرامات الجيزة، اليوم الأربعاء، خسوفاً جزئيًا للقمر، استمر في صورته شبه الظلية لما يقرب من 16 دقيقة، في ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث بالبلاد منذ 150 عاماً.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان اليوم، إن الخسوف يمكن رؤيته عند حدوثه في المناطق التي يظهر فيها القمر، ومنها شمال وشرق قارة أوروبا، وآسيا، وأستراليا، وشمال وشرق قارة إفريقيا، وأمريكا الشمالية، والمحيط الهادي، والمحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، والقارة القطبية الشمالية، والقارة القطبية الجنوبية.

وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية إلى أن جميع مراحل الخسوف سوف تستغرق منذ بدايته حتى نهايته "شبه ظلي– جزئي– كلي- شبه ظلي" مدة قدرها 5 ساعات و17 دقيقة و12 ثانية، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها 3 ساعات و22 دقيقة و44 ثانية.​