التموين: توفير اللحوم والدواجن والسلع الأساسية بأسعار تقل 20% عن الأسواق

كتبت- عايدة رضوان:

تفقد الدكتور علاء فهمي، رئيس مجلس إدارة القابضة للصناعات الغذائية، المجمعات الاستهلاكية في منطقة الويلي وحدائق القبة، للاطمئنان على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بأسعارٍ مناسبة.

وتضمنت الجولة تفقد مجمع فاميلي ماركت- فرع حدائق القبة، حيث تلاحظ تأخر صرف المقررات التموينية نتيجة تعطل ماكينة الصرف، وعلى الفور وجه فهمي، رئيس شركة النيل للمجمعات، باستبدالها وتوقيع الغرامة على شركة خدمات الكروت الذكية وفقًا للعقد المبرم مع وزارة التموين.

واستعرض فهمي، خلال الجولة، أسعار الأرز التي تراوحت بين 6 جنيهات ونصف إلى 9 جنيهات تبعًا لنسبة الكسر ودرجة النقاوة، وتوافر اللحوم الطازجة عند 85 جنيهاً، والمجمدة عند 60 جنيهًا للكيلو، وكذا توافر الدواجن المجمدة بكميات كبيرة.

كما استعرض الإقبال على زيت عباد الشمس "تحيا مصر" الذي يباع بسعر 20 جنيهًا، وزيت خليط "كهرمانة" الذي يباع بـ 14 جنيهاً، فضلًا عن توافر السكر بـ 9 جنيهات و30 قرشًا.

وتلاحظ خلال الجولة، الإقبال على منتجات شركات قها من الصلصات والعصائر، ومنظمات شركة النيل للزيوت والصابون والمنظفات، وتم تفقد أماكن التخزين وثلاجات التبريد.

وأكد رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في ختام الجولة، توافر كافة السلع الغذائية واللحوم والدواجن في أكثر من 1200 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية بأسعار تقل عن أسعار السوق من 15 % إلى 20 %، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالعرض الجيد وحسن معاملة الجمهور.