السيسي يوجه الشكر لشريف إسماعيل: "محترم يعمل في صمت"

كتبت-ياسمين محمد:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باسمه وباسم الشعب المصري الشكر للرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية" التي تولت البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي بحقل "ظهر"، مشيرًا إلى أنه تحمل الكثير وأثبت أن العلاقات المصرية الإيطالية قوية جدًا.

وأضاف الرئيس – خلال كلمته أثناء افتتاح حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، أن كلاودي كمسؤول كبير في أضخم قطاعات البترول في العالم كله، قبل التحدي ووفى بكل الالتزامات التي طلبتها منه الدولة المصرية بكفاءة عالية وبالتوقيت الذي اختارته الحكومة المصرية.

والتفت الرئيس إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه من أفاضل الرجال الذين رآهم بحياته "أنا مش بجامل حد في كلامي"، مشيرًا إلى أن من جاء له بالخبر السعيد عن اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي، حينما كان وزيرًا للبترول في وقت كانت تعاني فيه مصر من أزمة غاز البوتاجاز، وغاز محطات الكهرباء والمصانع، وكان تحديات كبيرة.

وقال السيسي إن إسماعيل يعمل في صمت: "الناس بتحترم اللي بيزعقوا إنما اللي بيعمل في صمت مالهوش حظ، إوعوا يكون فيه كدا في مصر، أنا بقول كدا علشان حتى لو ماقدرناش إسماعيل ربنا هيقدره".

ولفت السيسي إلى أن إسماعيل قال له عند اكتشاف الحقل: "أنت مش سعيد"، ليجيب الرئيس: "لأ لسه مش سعيد أنا عايز 10 ظهر".