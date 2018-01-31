لليوم الثالث.. إلغاء رحلة عدن بسبب الأوضاع الأمنية في اليمن

كتب - طه عبيد:

ألغت الخطوط الجوية اليمنية، رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى عدن، اليوم الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي؛ بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية، والاشتباكات بين الأطراف المتصارعة هناك.

وقال مصدر مسئول بشركة الخطوط اليمنية بالقاهرة، في تصريحات صحفية، اليوم، إن تعليق الرحلات بين القاهرة ومدينة عدن، بناءً على قرار من قوات التحالف العربي؛ لعدم استقرار الأوضاع الأمنية، مشيرا إلى أن إلغاء رحلة كان مقرر لها الإقلاع اليوم إلى مطار عدن، بالإضافة لرحلة أمس وأول أمس، وغدًا الخميس.