السيسي: "علشان تتكلموا عن دولة محتاجين تتعلموا سنين طويلة"

كتبت-ياسمين محمد:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كل ما ذكره عن ترسيم الحدود البحرية والاستقرار والأمن وأهميته لنا كمصريين، لا يقصد به تخويف المواطنين، ولكنه يريد أن ينتبه كل مصري، وينتبه الإعلام حينما يحاول أي فرد الحديث عن الدولة، متابعًا: "يا جماعة علشان تتكلموا عن دولة –ماتزعلوش من اللي هقوله-انتوا محتاجين تتعلموا سنين طويلة".

جاء هذا خلال كلمته أثناء افتتاح حقل "ظهر" للغاز الطبيعي من مدينة بورسعيد، اليوم الأربعاء.

وأضاف الرئيس: "الإعلام عليه دور كبير، والإعلامي يجب أن يفهم ما تقوم به الدولة لإيصاله للمواطن البسيط بلغة يفهمها"، متابعًا: "لو وصلت المعلومة غلط المواطن هيجيله إحباط".

وقال السيسي، إن سبب عدم رضا المواطنين عن أي دولة هو عدم وصف سبب تخلفهم وتراجعهم بشكل حقيقي، موضحًا: "الحقيقية عايزة جهد وشقاء وقسوة على نفسنا علشان نخرج من اللي إحنا فيه".

ولفت الرئيس إلى تكوين قوى سياسية حقيقية في مصر، مؤكدًا ضرورة تجهيزها وتعليمها بشكل صحيح حتى تكون مسؤولة عن الدولة فيما بعد، متابعًا: "ممكن بقرار أخده وكلمة اتقالت في ميكروفون أخرب بلد واضيعها، لو انت بتكلم نفسك او صاحبك او اسرتك عادي، انما لو هتكلم شعبك يبقى لازم تخلي بالك من كل كلمة".

وأوضح السيسي، أن الكذب والفتنة يؤديان لضياع الدولة وربما تجعل الشعب المصري مثل بعض الشعوب، "اللي بيتحدد مصيرها خارج بلدها، وتترمي في البحار ومعسكرات اللاجئين"، مضيفًا: "أنا قولت أفكركم وأفكر كل مصري بيحب بلده مش بيزايد ومش بيكابر، هو فيه مصلحة بعد بلدك؟ إحنا محتاجين كتير أوي".

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