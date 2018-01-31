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السيسي للمصريين: "أسدد المستحقات ولا أخلّي الأسعار طيبة؟"

12:52 م الأربعاء 31 يناير 2018
السيسي للمصريين: "أسدد المستحقات ولا أخلّي الأسعار طيبة؟"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتبت- عايدة رضوان:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لشركة إيني الإيطالية: قائلًا: "إنني ملتزم بسداد كل المستحقات".

وقال الرئيس للمصريين، خلال فعاليات افتتاح الإنتاج المبكر لحقل ظُهر، اليوم الأربعاء: "أسدد المستحقات ولا أخلي الأسعار طيبة، ردوا عليا؟".

وتابع السيسي: "الإنجازات يا جماعة مابتجيش بالدلع، البلاد بتتبني بالصبر والعرق والشرف"، مضيفًا: "هو حد عمل زيكم، هو حد حافظ على بلده زيكم، رغم كل اللي بيتعمل، واللي بيتعمل كتير، لكن وعي المصريين كان أكتر وأكبر، وربنا يزيده ويكمله على خير".

السيسي حقل ظهر شركة إيني الأسعار

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