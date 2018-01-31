السيسي للمصريين: "أسدد المستحقات ولا أخلّي الأسعار طيبة؟"
كتبت- عايدة رضوان:
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لشركة إيني الإيطالية: قائلًا: "إنني ملتزم بسداد كل المستحقات".
وقال الرئيس للمصريين، خلال فعاليات افتتاح الإنتاج المبكر لحقل ظُهر، اليوم الأربعاء: "أسدد المستحقات ولا أخلي الأسعار طيبة، ردوا عليا؟".
وتابع السيسي: "الإنجازات يا جماعة مابتجيش بالدلع، البلاد بتتبني بالصبر والعرق والشرف"، مضيفًا: "هو حد عمل زيكم، هو حد حافظ على بلده زيكم، رغم كل اللي بيتعمل، واللي بيتعمل كتير، لكن وعي المصريين كان أكتر وأكبر، وربنا يزيده ويكمله على خير".
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