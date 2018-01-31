محافظ القاهرة: بدء إزالة مباني مثلث ماسبيرو قريبًا

كتب- السيد الحراني:

أعلن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، البدء الفترة المقبلة، في إزالة المباني بمنطقة مثلث ماسبيرو، بعد إخلائها؛ ليبدأ تنفيذ مشروع التطوير.

وأوضح المحافظ، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن قيمة الإيجار جاهزة، للمواطنين الذين اختاروا العودة مرة أخرى للإقامة فى مثلث ماسبير.

وأضاف أن المستفيدين من ذلك حتى الآن 855 أسرة، وانتهت المحافظة من العقود الخاصة بهم، ويبدأ تسليمها لهم قريبًا.