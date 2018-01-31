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محافظ القاهرة: بدء إزالة مباني مثلث ماسبيرو قريبًا

12:47 م الأربعاء 31 يناير 2018
محافظ القاهرة: بدء إزالة مباني مثلث ماسبيرو قريبًا

المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

كتب- السيد الحراني:

أعلن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، البدء الفترة المقبلة، في إزالة المباني بمنطقة مثلث ماسبيرو، بعد إخلائها؛ ليبدأ تنفيذ مشروع التطوير.

وأوضح المحافظ، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن قيمة الإيجار جاهزة، للمواطنين الذين اختاروا العودة مرة أخرى للإقامة فى مثلث ماسبير.

وأضاف أن المستفيدين من ذلك حتى الآن 855 أسرة، وانتهت المحافظة من العقود الخاصة بهم، ويبدأ تسليمها لهم قريبًا.

محافظ القاهرة مثلث ماسبيرو عاطف عبد الحميد

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