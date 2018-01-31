بعد حادث سقوط المصعد.. وزير التعليم العالي يزور مستشفى بنها الجامعي

كتبت-داليا شبل:

توجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، إلى جامعة بنها؛ لإجراء اجتماع عاجل مع الدكتور سيد القاضي رئيس الجامعة وقيادات المستشفى الجامعي؛ لمعرفة تفاصيل حادثة سقوط مصعد مستشفى بنها الجامعة، أمس الثلاثاء.

وقال مصدر بالتعليم العالي، لمصراوي، اليوم: "من المقرر أن يتفقد عبد الغفار، المستشفى الجامعي ببنها، للاطلاع على التقارير الفنية المبدئية حول أسباب وقوع الحادث".

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجه في بيان، أمس، بسرعة إجراء تحقيق شامل داخل جامعة بنها؛ لمعرفة أسباب حادث سقوط مصعد بالمستشفى، كما وجه بتشكيل لجنة هندسية من كبار أساتذة الهندسة لتقديم تقرير فني تفصيلي لتفسير أسباب ما حدث، بالإضافة إلى تحقيق بمعرفة النيابة العامة.