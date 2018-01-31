أكثر الكلمات إنتشاراً

حقل ظهر أسانسير مستشفى بنها انتخابات الرئاسة موسى مصطفى موسى معرض الكتاب سد النهضة الدوري المصري

السيسي: "مش ناسي ريجيني.. وهنحاسب الجناة"

12:44 م الأربعاء 31 يناير 2018
السيسي: "مش ناسي ريجيني.. وهنحاسب الجناة"

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتبت- عايدة رضوان:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، بأن مصر ما تزال تبحث عن الجناة في حادث مقتل الباحث جوليو ريجيني.

وقدم الرئيس السيسي، خلال فعاليات افتتاح حقل ظهر للغاز الطبيعي، التعازي باسم مصر مرة أخرى لإيطاليا، قائلًا: "إحنا بنعزيكم باسم مصر مرة تانية، وبنقولكم إحنا مش هنسيب الموضوع ده، مش هنسيبه، مش هننسى الموضوع ده لحد ما نعرف مين عمل كده وهنحقق العدالة".

وأضاف الرئيس السيسي، أن البعض كان يريد أن تسوء العلاقات المصرية الإيطالية كي لا نتمكن من الوصول لما وصلنا إليه الآن"، قائلًا: "اللي بياخدك بياخدك وعارف هو بيعمل إيه، عارف إن إنت أداة تهد بيها بلدك، بقول الكلام ده وأرجو إن الناس تكون فاهماه، وتسمعه مني بمسؤولية، عرفتوا ليه كانوا عاوزين تسوء العلاقات بينا وبين إيطاليا، عشان مانوصلش، عرفتوا ليه عملوا مشكلة، عشان نقف مانمشيش، والبلد تتضرر، بحادثة تتعمل، وتتوقف المودة والمحبة بينا".​

ريجيني السيسي شركة إيني الإيطالية الغاز الطبيعي حقل ظهر

الخبر التالى:

بعد حادث سقوط المصعد.. وزير التعليم العالي يزور مستشفى بنها الجامعي

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان