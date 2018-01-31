السيسي: "مش ناسي ريجيني.. وهنحاسب الجناة"

كتبت- عايدة رضوان:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، بأن مصر ما تزال تبحث عن الجناة في حادث مقتل الباحث جوليو ريجيني.

وقدم الرئيس السيسي، خلال فعاليات افتتاح حقل ظهر للغاز الطبيعي، التعازي باسم مصر مرة أخرى لإيطاليا، قائلًا: "إحنا بنعزيكم باسم مصر مرة تانية، وبنقولكم إحنا مش هنسيب الموضوع ده، مش هنسيبه، مش هننسى الموضوع ده لحد ما نعرف مين عمل كده وهنحقق العدالة".

وأضاف الرئيس السيسي، أن البعض كان يريد أن تسوء العلاقات المصرية الإيطالية كي لا نتمكن من الوصول لما وصلنا إليه الآن"، قائلًا: "اللي بياخدك بياخدك وعارف هو بيعمل إيه، عارف إن إنت أداة تهد بيها بلدك، بقول الكلام ده وأرجو إن الناس تكون فاهماه، وتسمعه مني بمسؤولية، عرفتوا ليه كانوا عاوزين تسوء العلاقات بينا وبين إيطاليا، عشان مانوصلش، عرفتوا ليه عملوا مشكلة، عشان نقف مانمشيش، والبلد تتضرر، بحادثة تتعمل، وتتوقف المودة والمحبة بينا".​