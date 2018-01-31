عماد أديب: هناك بيان جُهز لاتهام السيسي بالتآمر على قتل وزيري دفاعه وداخليته

كتب - حسن مرسي:

كشف الإعلامي عماد أديب تفاصيل جديدة حول حادث استهداف طائرة وزيري الدفاع والداخلية بمطار العريش، ديسمبر الماضي.

وقال "أديب"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON-E"، مساء الثلاثاء، إنه هناك بيان كان معدًا للنشر يتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتآمر على قتل وزيري دفاعه وداخليته، في حالة نجاح الصاروخ "كورنيت" في استهداف خزان الطائرة التي كانت يعتزما استقلالها من مطار العريش.

وأوضح "أديب" أن المسافة بين الطائرة والمدرعة التي كان يستقلها الجندي تبلغ نحو 120 مترا، وهذا الفارق الزمني بين دخولهم الطائرة والحادث بلغ دقيقة و45 ثانية.

وأضاف: "تأخر وزيرا الدفاع والداخلية دقيقة و45 ثانية عن موعد استقلالهما الطائرة للحديث مع أحد الجنود بجوار المدرعة المكلف بالخدمة عليها، أنقذت حياتهما، حيث تحدثا مع الجندي في حين تم إطلاق الصاروخ باتجاه المدرعة".