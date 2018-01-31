الجامعة الأمريكية مستمرة في حظر النقاب.. واتحاد الطلاب يهدد بالتصعيد

كتب- محمد قاسم:

أكد اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة أن إدارة الجامعة مستمرة في تطبيق قرار حظر ارتداء النقاب، متعهدًا بالتصعيد ردًا على استمرار تطبيق القرار الذي صدر منتصف شهر ديسمبر الماضي.

وقال الاتحاد، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء الثلاثاء، إن الاتحاد ومجلس شؤون الطلاب عقدا على مدار الشهر الماضي عدة اجتماعات وسلما عدة بدائل لمسؤولي إدارة الجامعة لتغيير السياسة الجديدة التي تضمنت حظرًا لارتداء الطالبات النقاب داخل الجامعة.

وفي 12 ديسمبر الماضي، أصدرت الجامعة قرارًا مفاجئًا بمنع أي طالبة أو عضوة بهيئة تدريس من دخول الجامعة بالنقاب، بما في ذلك القاعات الدراسية وحَرم الجامعة، الأمر الذي أثار جدلاً في الأوساط الجامعية.

ولفت اتحاد الطلاب إلى أنه طرح حلولاً بديلة للسياسة الجديدة التي من شأنها حظر التحاق أي طالبات جدد "يرتدين النقاب" بما يحرمهن من ممارسة حرياتهن الشخصية.

وأكد البيان أن إدارة الجامعة تجاهلت بشكل صريح مقترحات الطلاب، وماضية في تطبيق سياستها الجديدة. محذرًا من أنه "إذ فشلت إدارة الجامعة في احتواء الأزمة، فإن اتحاد الطلبة سوف يستمر في حماية حق الطلاب الشخصي في ارتداء النقاب والحرية الشخصية للمعتقد، بغض النظر عن العواقب".

وأضاف البيان: "اتحاد الطلاب مستعد لاتخاذ أي خطوة تصعيدية لإزالة العقبات أمام أي طالبة منتقبة تنتمي للجامعة، ولن نقبل تحت أي ظرف أن يشعر أي شخص حلم بالدراسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالاضطهاد بسبب ملابسه الشخصية".

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