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موسى مصطفى يعلن عن برنامجه الانتخابي.. 7 فبراير

11:47 م الثلاثاء 30 يناير 2018
موسى مصطفى يعلن عن برنامجه الانتخابي.. 7 فبراير

موسى مصطفى موسى

كتب - محمد نصر:

قال موسى مصطفى موسى، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، إنه سيعلن عن أعضاء حملته وبرنامجه الانتخابي يوم 7 فبراير المقبل.

وأوضح "موسى" في بيان لحزب الغد عبر "فيسبوك"، الثلاثاء، أن هذا الموعد يأتي بعد انتهاء فترة الطعون وفقا لقرار الهيئة العليا للانتخابات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بصورة رسمية، والتي جاءت بحسب ترتيب التقدم بأوراق الترشح متضمنة الرئيس عبدالفتاح السيسي (مرشحا لفترة رئاسية ثانية) والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.​

 

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