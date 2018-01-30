"التعليم" تنفي تخطي نائب الوزير للقانون في تأشيرات أولياء الأمور

كتبت-ياسمين محمد:

نفى أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية عن تخطي الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، للقوانين واللوائح في تأشيراته على طلبات أولياء الأمور الخاصة بنقل التلاميذ بين المدارس المختلفة سواء بسبب تغيير محل الإقامة.

وأكد خيري في بيان اليوم، أن كل التأشيرات توجه لمديري المديريات لإعمال شئونهم فيها؛ لأنهم هم المعنيون بما لديهم من الملفات والبيانات التي لا تقدم عادة مع الطلبات المقدمة للوزير المختص، ولذلك هم يفحصون الحالة وينفذون التأشيرة طالما انطبقت عليها شروط القانون، أو يمتنعون عن تنفيذها إذا لم تنطبق الشروط ومن ثم يعيدون العرض على السيد الوزير أو نائبه المفوض في حالتنا.

وفيما يخص الحالة التي تمت الإشارة إليها فى الخبر بشأن التأشيرة على شكوي بشأن قبول إحدي التلميذات بما يخالف سنها وهي نصها "السيدة مديرة المديرية .. للتحقق من سن التلميذة المشار إليها، ويتم إلحاقها بأقرب مدرسة تجريبية تناسب سنها".

جدير بالذكر أن التلميذة المشار إليها كانت قد تقدم ولي أمرها بطلب لتحويلها من مدرسة تجريبية إلي مدرسة تجريبية أخري.