وزير التعليم العالي: تحقيق عاجل في حادث سقوط "أسانسير مستشفى بنها"

كتب - محمد قاسم:

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسرعة إجراء تحقيق شامل داخل جامعة بنها للوقوف على أسباب حادث سقوط مصعد بمستشفى بنها الجامعي الذى وقع مساء اليوم الثلاثاء، كما وجه بتشكيل لجنة هندسية من كبار أساتذة الهندسة لتقديم تقرير فني تفصيلي لتفسير أسباب ما حدث، بالإضافة إلى إجراء تحقيق بمعرفة النيابة العامة.

وذكر بيان أصدرته الوزارة، أن وزير التعليم العالي تواصل مع الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها للوقوف على تفاصيل الحادث، وطلب وزير التعليم العالي موافاته على وجه السرعة بالتقارير الفنية الخاصة بتفسير أسباب الحادث ونتائج التحقيقات ومحاسبة أى مقصر تثبت التحقيقات إدانته بأشد العقوبات.

وتقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات خالص تعازيهم لأسر المتوفين، وأعربوا عن تمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين.

وأسفر الحادث عن سقوط 11 من الضحايا بين متوفي ومصاب.

وذكر بيان للجامعة، أنه "في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء وقع حادث مؤسف، حيث سقط مصعد مبنى الجراحة بمستشفى الجامعة، وانتقل على الفور الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها إلى موقع الحادث، يرافقه الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وعدد من العمداء، حيث كان الدكتور القاضي يرأس اجتماع مجلس الجامعة، ووقف على أبعاد الحادث المؤسف الذي أسفر عن 5 متوفين"، وفق البيان.

وأوضح البيان أن رئيس الجامعة أصدر قرار عاجل بتشكيل لجنة موسعة برئاسة نائبه وعضوية عميد كلية الطب ومدير عام المستشفيات الجامعية وعمداء كليات الهندسة بشبرا والحقوق والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة ومدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة؛ للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ ما تراه اللجنة من إجراءات، وتحديد المسؤولين عن وقوع الحادث.