الآثار: انتهاء 40% من أعمال ترميم "قصر البارون".. صور

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كتب- يوسف عفيفي:

توجه الدكتور خالد العناني وزير الاّثار، صباح اليوم الثلاثاء، إلى قصر البارون، بشارع العروبة بمصر الجديدة.

رافق الوزير- خلال الجولة- أعضاء لجنة الإشراف الهندسي والأثري من وزارة الاّثار والعميد هشام سمير، مساعد الوزير للشئون الهندسية، والدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ونائب دائرة مصر الجديدة والنزهة، ومحمد عبدالعزيز مدير عام القاهرة التاريخية.

وأوضح عبدالعزيز، أنه تم الانتهاء فيما يقرب من 40% من أعمال ترميم القصر وسيتم في الفترة القادمة استكمال أعمال التدعيم الإنشائي لأسقف البدروم وترميم جميع أسقف القصر بالإضافة إلى تشطيب الواجهات والعناصر الزخرفية الموجوده به، واستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك.

وأكد عبدالعزيز، أن الأعمال تجري على قدم وساق لإنجاز المشروع في الوقت المحدد له استعدادًا لافتتاحه الوشيك.

كما ناقش الدكتور خالد العناني، المقترحات الخاصة بإتاحة القصر للزيارة، وكيفية وضع مشروع يجعل من القصر ليس فقد مزارا أثريا سياحيا وإنما تحويله إلى متنزه إجتماعي ثقافي يجذب الجميع له، من توفير مراكز خدمية ومطاعم وكافيتريات وتقديم عرض "الكالتشوراما" لإثراء زوارة بالمعلومات الأثرية والتاريخية عن قصر البارون وتراث مصر الجديدة، وخاصة لتوعية أهالي مصر الجديدة من خلال برامج تعريفية.​