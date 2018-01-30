المعاهد الأزهرية: نتيجة الابتدائية والإعدادية خلال أيام

كتب- محمود مصطفى:

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، اعتماد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية خلال أيام.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، في بيان له الثلاثاء، أن أعمال تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، انتهت في الـ24 من يناير الجاري.

كان الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أًصدر توجيهاته للمناطق بإعطاء كل طالب حقه في أعمال التصحيح ورصد الدرجات، حرصًا على مجهودات الطلاب.