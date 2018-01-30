"المجتمعات العمرانية": طرح المرحلة الأولى من أراضي العلمين الجديدة في مارس

كتب- محمد عبدالناصر:

تجهز وزارة الإسكان، ممثله في هيئة المجتمعات العمرانية، طرح أراضٍ استثمارية ضمن المرحلة الأولى في مدينة العلمين الجديدة للشركات العقارية بأنشطة عمرانية متكاملة وتجارية وخدمية.

وقال المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن الهيئة تعمل على إعداد مخططات القطع الاستثمارية في المرحلة الأولى لتحديد الأنشطة التفصيلية والمساحات النهائية للطرح، لافتًا إلى أنه متوقع أن يبدأ الحجز خلال نهاية شهر مارس المقبل.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لمصراوي، الثلاثاء، أن طرح الأراضي سيكون بآليات متنوعة ما بين الشراكة والبيع، مؤكدًا أن عدم طرح وزارة الإسكان الأراضي خلال الفترة الماضية نظرًا لسياسات الوزارة التي تعتمد على عدم طرح أي أرض جديدة إلا وهى كامله المرافق.

وأوضح أن الهيئة تستهدف منح تيسيرات للمطورين من خلال طرح المرحلة الأولى، منها تخفيض مقدم الحجز ومهلة زمنية كافية لتطوير المشروعات، لافتًا إلى أنه لم يتم تحديد سعر المتر في الأراضي التي ستطرح على المطورين.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 48 ألف فدان، وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين بمساحة 8 آلاف فدان، وهما القطاع الساحلي، ويشمل قطاع المركز السياحي العالمي، والقطاع الأثرى، والحضري، ويبلغ عدد السكان المتوقع بالمرحلة الأولى 400 ألف نسمة.

وتستهدف الهيئة، جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه لتنمية المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة بمساحة 2 مليون متر مربع، وتخطط لطرح مشروعات بمساحات كبيرة على مستثمرين مصريين وعرب لتنميتها سواء بآلية الشراكة مع القطاع الخاص أو بيع الأراضى.