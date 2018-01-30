ننشر خطة "كهرباء شمال الدلتا" للنهوض بالقطاع والقضاء على المناطق الخطرة

كتب- محمد صلاح:

قالت المهندسة إبتهال الشافعي، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إنه تم الانتهاء من تركيب مليون و300 ألف عداد مسبوق الدفع، مشيرة إلى أنها تعتبر الشركة الأولى في تركيب تلك العدادات حتى الآن بين شركات التوزيع المختلفة التابعة لوزارة الكهرباء.

وأضافت الشافعي- في تصريحاتها لمصراوي، الثلاثاء، أنه تم إنشاء 65 مركزًا ثابتًا لشحن العدادات، للتيسير على المواطنين، بالإضافة لإنشاء 18 مركزًا فرعيًا منتشرًا بجميع أنحاء المحافظات التابعة للشركة، منوهة إلى أن الشركة تقوم بشحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال الهاند هيل، أنه أثناء قيام الكشاف أو المحصل بأخذ القراءات وتحصيل الفواتير الشهرية.

وأوضحت أنه جاري تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية وذلك لحماية المواطنين من مخاطر الضغط العالي والمتوسط، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 151 مليون جنيه للمرحلة الأولى التى يجرى تنفيذها والمقرر الانتهاء منها أخر مارس المقبل.

وأشارت إبتهال الشافعي، إلى أن الشركة نجحت في تنفيذ تبديل الخطوط الهوائية بكابلات أرضية في المناطق الأكثر خطورة بمحافظات: دمياط، وكفر الشيخ، والدقهلية بالتنسيق مع المحافظين بمختلف المحافظات، مؤكدة أنه تم القضاء على المناطق الخطرة في دمياط وشمال وجنوب الدقهلية، وكفر الشيخ.

وأكدت أنه تم تخصيص 230 مليون جنيه كخطة ذكية للشركة يتم الانتهاء منها في يوليو المقبل، بالإضافة لتخصيص 2.7مليار جنيه كخطة طموحة يتم الانتهاء منها أخر العام الحالي، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي من الخطط معالجة ضعف الجهد وانخفاض التيار الكهربائي بالعديد من المناطق.

ونوهت رئيس شركة شمال الدلتا إلى أنه من المقرر تركيب 19 لوحة توزيع جهد متوسط، بالإضافة لتركيب 1200 محولًا جديدًا.