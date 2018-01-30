تعرف على الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني بمدارس الجمهورية

كتبت- ياسمين محمد:

ينطلق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2017/ 2018، السبت المقبل الموافق 3 فبراير، ويستمر لمدة 17 أسبوعًا بمعدل 99 يومًا دراسيًا فعليًا، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

ويتخلل الفصل الدراسي بالمدارس ثلاث إجازات رسمية هي: الاثنين 9 أبريل (شم النسيم)، والأربعاء 25 أبريل (عيد تحرير سيناء)، و الثلاثاء 1 مايو (عيد العمال).

وتبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية في 5 مايو المقبل، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 19 مايو.

وتبدأ الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويحظر عقد امتحانات في شهر أبريل.

وتستمر الدراسة والمراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوي أثناء الامتحانات العملية والشفوية للصفين الأول والثاني الثانوي.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة، الأحد الموافق 3 يونيو.