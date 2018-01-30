6 ندوات لـ"الصحة النفسية" بمعرض الكتاب

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عقد العديد من الفاعليات الخاصة بالأطفال والشباب (المراهقين)، وذلك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49، المقام بأرض المعارض بمدينة نصر في الفترة من 27 يناير حتى 10 فبراير من العام الحالي.

وأوضحت الدكتورة منن عبد المقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، أنه تم عقد ورشتي عمل للأطفال الأولى تحت عنوان "رحلة عبر المشاعر" بمشاركة فريق بيت الشمس من مستشفى العباسية للصحة النفسية، والثانية بعنوان "بنعرف نقول لأ" عن حماية الأطفال من الإيذاء، وذلك بمخيم الطفل بركن أبلة فضيلة.

وأضافت الدكتورة منن، أنه سيتم عقد 6 ندوات توعوية الأولى تحت عنوان "الاكتئاب -مرض العصر" يحاضرها الدكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة عين شمس وذلك اليوم، في قاعة لطيفة الزيات بمبنى الصندوق الاجتماعى، والثانية بعنوان "اضطراب التوحد" ويحاضرها الدكتورتامر البسيوني استشاري الطب النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان الخميس 1 فبراير.

كما سيتم عقد ندوة الجمعة 2 فبراير بعنوان "اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه"، وتحاضر فيها الدكتورة إيمان جابر استشارى الطب النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

ولفتت "منن" إلى أنه سيتم عقد ندوة بعنوان "كيف نتعامل مع أطفالنا" وتحاضر فيها الدكتورة ولاء حسني استشاري الطب النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الأدمان، وذلك يوم السبت 3 فبراير، كما سيتم عقد ندوة أخرى بعنوان "العند في الأطفال" وتحاضرها الدكتورة صفية عفت أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة عين شمس، الاربعاء 7 فبراير في مخيم الطفل بركن أبلة فضيلة، بالإضافة إلى ندوة عن الوسواس القهري تحاضرها الدكتورة نرمين شاكر أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة عين شمس، الخميس 8 فبراير، في قاعة لطيفة الزيات بمينى الصندوق الاجتماعي.

وأشارت رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، إلى أنه سيتم عمل مسرحية بعنوان "صح الصح" يقوم بالأداء فيها مجموعة من المتطوعين ومرضى نفسيين متعافيين، لتوجيه رسالة مهمة، أن المرض النفسى بالعلاج يتعافى منه المريض ويصبح شخص عادي، وذلك في إطار إزالة الوصمة عن المرض النفسي.