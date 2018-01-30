بالصور.. "تعليم القليوبية" تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية غدًا

سياسيون في مؤتمر القوى المدنية: لن نشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة

كتبت- ياسمين محمد:

تابع عادل عطية مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، عمليات الرصد والمراجعة، من داخل كنترول الإعدادية، استعدادًا لإعلان النتيجة والتي من المقرر إعلانها، غدًا الأربعاء، بعد اعتمادها من المحافظ.

وأكدت صفحة "كنترول الإعدادية بالقليوبية"، التابعة لإدارة التعليم، عبر "فيسبوك"، أن كا ما يثار حول ظهور النتيجة ليس له أساس من الصحة.

ولفتت الصفحة إلى أن نسب النجاح بالمحافظة مرتفعة هذا العام مقارنة بجميع المحافظات، مشيرة إلى أن كل أعمال الكنترول هذا العام تمت بدقة ونظام وحرفية، حرصًا على حصول كل طالب لعى حقه كاملًا.