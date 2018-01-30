محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يفتتحان أعمال تطوير منطقة المساكن

قنا - (أ ش أ)

افتتح محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، مساء اليوم الاثنين، مشروع تطوير وتجميل منطقة المساكن بمدينة قنا، بحضور محمود العماري، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من القيادات التنفيذية وأهالي المنطقة.

وأوضح الهجان - في كلمة ألقاها - أن المحافظة بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي وجمعية تنمية المجتمع بدندرة وبتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نجحت في تنفيذ مشروع تطوير وتجميل منطقة المساكن بتكلفة اجمالية بلغت 600 ألف جنيه، مشيرا إلى أن المشروع نجح في توفير 10 آلاف و200 فرصة عمل لأبناء المحافظة خلال مدة تنفيذ المشروع.

وأعرب المحافظ ورئيس الجامعة عن سعادتهما بما تم تنفيذه من أعمال تطوير وتجميل بالمنطقة، مؤكدين ضرورة تكاتف كل الجهود الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي بالمحافظة، مشيرين إلى أن المشروع يمثل نموذجاً واقعياً للتفاعل والتكامل والعمل الجماعي المُثمر.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ 28 محلا تجاريا بمنطقة المساكن بمساحات تتراوح بين 24 متر الى 30 متر، لافتا إلى أنه سيتم تأجيرهم لشباب المحافظة لمساعدتهم في إيجاد فرص عمل مناسبة، موجها مسئولي مجلس مدينة قنا الى تنفيذ أعمال النظافة والتجميل بالمنطقة المحيطة بالمحلات.