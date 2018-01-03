​"كهرباء مصر الوسطى": 750 مليون جنيه لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس مدحت فودة، رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، إنه تم تخصيص 750 مليون جنيه للمرحلة الثانية من تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، فى إطار خطة الوزارة بالتنسيق مع شركات التوزيع ووزارة التنمية المحلية.

وأضاف "فودة"، في تصريحات لـ"مصراوي"، الأربعاء، أنه تم تخصيص 184 مليون جنيه الشركة للمرحلة الأولى التي بدأت، أغسطس الماضي، ومن المقرر الانتهاء منها، مارس المقبل.

وتابع أنه تم تخصيص 2 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع خلال العام الجاري، وتطوير الخطوط والمحولات ورفع قدرتها الإنتاجية وكفائتها، وتركيب مغذيات جديدة لتحسين جودة التغذية.

وأوضح أن الشركة تولي اهتمامًا بتعديل مسارات الخطوط الهوائية التي تمر بالكتل السكنية إلى كابلات أرضية، لما تمثله من خطورة على المواطنين، مضيفًا أنه يوجد أكثر من 70 مركزًا لشحن العدادات مسبوقة الدفع بمختلف القطاعات والإدارات التابعة للشركة.