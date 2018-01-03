"السياحة" تلزم الشركات بتنفيذ رحلات العمرة وفقًا لضوابطها

كتب- يوسف عفيفي:

ألزمت وزارة السياحة شركات القطاع بتوقيع إقرار وتعهد بتنفيذ برامج رحلات العمرة وفقًا للضوابط المكملة للقرار الوزاري رقم 73 لسنة 2014، الخاص بموسم العمرة للعام الهجري 1439، مع التعهد بصحة جميع المستندات المقدمة للإدارة العامة للسياحة الدينية من قبل الشركة؛ لاعتماد إجراءات التوثيق

وذكر بيان للوزارة، الأربعاء، أن موافقة الشركة على توثيق عقود الوكالة السعودية لا يلزمها بالموافقة على برامج العمرة التي ترغب الشركة في تنفيذها.

وأضاف البيان أن الإقرار يلزم الشركة بتنفيذ ما قد يصدر من جزاءات بعد إتمام عمليات التوثيق إزاء مخالفة الشركة للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وتحمل المسئولية كاملة أمام الوزارة والمعتمرين، بما يعني إعفاء الوزارة من أي مسئولية في هذا الشأن.

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