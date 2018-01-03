الحكومة: تقديم كافة التيسيرات لتوفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة

القاهرة- أ ش أ:

​وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بتقديم كافة التيسيرات الممكنة لسرعة البت في الطلبات المقدمة على مستوى المحافظات، بما يضمن سرعة الانتهاء من مختلف إجراءات توفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة توفيق أوضاع الكنائس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي حيث تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الخاص بمتابعة استكمال إجراءات توفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة على مستوى الجمهورية، حيث ناقش الاجتماع ما تم اتخاذه من إجراءات حتى الآن في ضوء اهتمام الدولة بمعالجة هذا الملف وفقاً للضوابط الموضوعة.