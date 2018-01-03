​"البحث العلمي" تطالب الجامعات بإرسال ترشحياتها لـ3 جوائز لشباب الباحثين الأفارقة

كتبت-داليا شبل:



طالبت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الجامعات والهيئات ومراكز البحوث بإرسال ترشيحاتها من شباب الباحثين الأفارقة على 3 جوائز في مجالات الزراعة والعلوم الغذائية والصحة والعلوم الصيدلية والمياه والطاقة والعلوم البيئية.



وذكر بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، أن قيمة كل جائزة تبلغ 15 ألف دولار، أو ما يعادلها بالعملة المحلية، إلى جانب درع الأكاديمية.



واشترطت الوزارة أن يكون المرشح حاصلًا على درجة الدكتوراه، وأن يكون له إنتاج علمي مبتكر ومنشور في إحدى المجلات العلمية المتخصصة.



وأكدت الوزارة أنه من المقرر غلق باب التقدم، 30 مارس المقبل، لافتة إلى أنه للاطلاع على الشروط وملء استمارة التقدم يمكن الدخول على الموقع الرسمي للأكاديمية www.asrt.sci.eg.