ننشر كواليس اجتماع لجنة الدراما بالأعلى للإعلام مع رؤساء القنوات

كتب- محمد نصر:

اجتمعت لجنة الدراما في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء، برئاسة المخرج محمد فاضل، وبحضور الكاتب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، وعدد من رؤساء القنوات الفضائية.

واتفق الاجتماع على توصيات العمل الدرامي خلال الفترة المقبلة، والتي شملت "مرعاة الكتاب والمنتجين للذوق العام، بعيدًا عن فوضى الشارع، وأن يهتموا بقضايا المجتمع التى تؤثر في الناس، ومراعاة الظروف الاستثنائية والتحديات الكبرى التي تواجهها الدولة".

وأوصى الاجتماع بـ"عقد مؤتمر للدراما التليفزيونية يضم كتاب السيناريو والمخرجين والمنتجين والمهتمين بالصناعة؛ للوصول إلى أفضل الطرق لدفع الصناعة إلى ما نتطلع إليه، وبما يخدم الذوق العام وقضايا الوطن".

وشملت التوصيات إقامة مهرجان قومي للدراما التليفزيونية على غرار المهرجان القومى للسينما، وأن يمنح الفائزون فيه جوائز مالية للعمل الجيد: إنتاجًا وتأليفًا وإخراجًا.

وشددت التوصيات على "ضرورة توحيد جهة الرقابة حتى لا تتضارب الرؤى وتحدث الفوضى التي لا تخدم الإبداع أو الصناعة، وعدم عرض أي عمل درامي إلا بتصريح الرقابة على المصنفات الفنية، وضرورة دعم الدولة لصناعة الدراما، على أن يتضمن الإنتاج المسلسل التاريخي والديني، وأن يتم الدعم إما بالإنتاج المباشر أو المشترك".

وأوصى الاجتماع بالاتفاق على ضرورة تسهيل الحصول على تصاريح التصوير في الأماكن الهامة، بعد التطرق إلى موضوعات درامية يصعب تناولها دون التصوير في الأماكن الحقيقية لها، مع التوصية بخفض الرسوم المطلوبة "المبالغ فيها".