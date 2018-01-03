رئيس "الأعلى للإعلام": نحن المسئول الأول عن الدراما

كتب- محمد نصر:

عقدت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا اليوم الأربعاء، بحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمخرج محمد فاضل رئيس لجنة الدراما، ورؤساء القنوات، لمناقشة الصعوبات التي تواجه سبل الإرتقاء بالمحتوى الدرامي للأعمال الفني وبحث إجراءات الرقابة .

وقال مكرم محمد أحمد، خلال الاجتماع: "نحن المسئول الأول عن الدراما وسنصدر بيان قبل شهر رمضان المقبل بفترة طويلة نعلن فيه عن أفضل المسلسلات على الإطلاق وتحديدًا الأكثر مشاهدة والأكثر توزيعاً لتحفيز المبدعين للارتقاء بالأعمال الفنية التي ستعرض رمضان القادم".

وطالب مكرم، بأهمية الإعداد لعقد مؤتمر في مارس المقبل لكتاب السيناريو والمخرجين والفنانين وكبار المبدعين لعرض وجهات النظر في الشأن الدرامي على الساحة، واقترح إمكانية منح جوائز للعمل المميز.

وقال مكرم: "سعدت كثيرًا لاستجابة الجماهير بالملاعب المصرية لأداء لجنة الإعلام الرياضي ولقرارات المجلس بمنع شخوص بعينها من الظهور".

وفي نهاية كلمته وجه مكرم رسالة إلى حلمي النمنم وزير الثقافة بأن المجلس على أتم الاستعداد للتعاون مع الوزارة، واقترح تخصيص وقت زمني حوالي الساعة يوميا لتعرض كل قناة مواد ثقافية لبث روح الفكر والتنوير.

واقترح محمد فاضل رئيس اللجنة، إقامة مهرجان قومي للدراما التليفزيونية على غرار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

كما حضر الاجتماع، الدكتور خالد عبد الجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية والناقدة خيرية البشلاوي ومصطفى الليثي رئيس "قناة ON E" ومحمد هاني رئيس "قناة "CBC" ووائل الشيخ رئيس "قناة دريم"، ومحمد الجازوي رئيس "قناة النهار للدراما"، وشاكر الكامل المدير التنفيذي "قناة المحور"، ومصطفى عمار المشرف العام "بقناة الحياة" وإيناس عبدالله رئيس "قناة نايل دراما".