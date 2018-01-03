وزير الإسكان: انتهاء تنفيذ 5936 وحدة بالإسكان الاجتماعي بمحافظة أسوان

كتب - محمد عبد الناصر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من تنفيذ 3736 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي في محافظة أسوان، مشيرا إلى أنه جاري ايضا تنفيذ 1240 وحدة أخرى، موزعة بالمناطق التالية (الصداقة الجديدة – داراو – نصر النوبة – إدفو – كوم إمبو)، وذلك بخلاف الانتهاء من تنفيذ 2200 وحدة أخرى (118 عمارة)، بمدينة أسوان الجديدة، بينما يجري تنفيذ 4880 وحدة سكنية (244 عمارة)، بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

وقال مدبولي، بحسب بيان لوزارة الإسكان اليوم: بالنسبة لمشروعات مياه الشرب بالمحافظة، فقد تم تشغيل توسعات محطة مياه جبل شيشة، ورفع إنتاجها من طاقة 68 ألف م3/ي إلى 136 ألف م3/ي، بتكلفة 120 مليون جنيه، حيث ستساعد المحطة فى زيادة المياه التى يتم ضخها بشبكات مدينة أسوان وقرى أبوالريش والأعقاب، كما تم التسليم الابتدائي لمحطات الشيخ فضل وهيسا وعواض وشبكات الشيخ فضل، ويجرى تسليم شبكات هيسا وعواض والخزانات، ضمن مشروع تغذية قرى (هيسا - الشيخ فضل - عواض) بمياه الشرب، بتكلفة 33 مليون جنيه، كما يجري تنفيذ 3 آبار بقرى كلابشة الجديدة - بشاير الخير - بيجرف حسين - توماس عافية بأسوان، بتكلفة 5 ملايين جنيه ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 6/2018.

وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي، أضاف وزير الإسكان: هناك حزمة من مشروعات الصرف الصحى تحت التنفيذ بالمحافظة، حيث يجري الإعداد لتسليم مشروع ترفيق 456 وحدة سكنية بحاجر أبو خليفة بإدفو، بقيمة تقديرية 5 ملايين جنيه، كما تم تسليم جميع مكونات مشروع محطة صرف صحى أبو سمبل السياحي، ويجري الانتهاء من محطة المعالجة، بقيمة تقديرية 150 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 6/2018، ويجري الانتهاء من مشروع صرف صحي الأعقاب متضررى السيول، بقيمة تقديرية 25 مليون جنيه.

وأفاد أنه تم تسليم جميع مكونات مشروع تسكين النوبيين بوادي كركر، ويجري الانتهاء من محطة المعالجة، بقيمة تقديرية 197 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ 3/2018، ويجري تنفيذ مشروع صرف صحي الشلال، بقيمة تقديرية 41 مليون جنيه، ومشروع أعمال صرف صحي المقابر الفاطمية ومنطقة الزيداب (إزالة معوقات الاسفلت)، بقيمة تقديرية 6 ملايين جنيه، ومشروع تصميم وتنفيذ غابة شجرية ومستلزماتها بمساحة حوالي 1200 فدان للاستفادة من المياه المنقاة الناتجة من محطة معالجة بلانة + المعالجة الثلاثية - نصر النوبة، بقيمة تقديرية 170 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي أبوالريش بحرى، بقيمة تقديرية 35 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي أبوالريش قبلى، بقيمة تقديرية 84 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي الجعافرة والطويسة، بقيمة تقديرية 44 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي بنبان قبلى، بقيمة تقديرية 35 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي بنبان بحرى، بقيمة تقديرية 85 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي الرقبة، بقيمة تقديرية 35 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي الكاجوج، بقيمة تقديرية 85 مليون جنيه.

وأضاف أنه يجرى أيضا تنفيذ مشروع صرف صحي المنشية الجديدة، بقيمة تقديرية 35 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي العتمور قبلى، بقيمة تقديرية 34 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي العتمور بحرى، بقيمة تقديرية 35 مليون جنيه، ومشروع محطة صرف صحى كوم امبو، بقيمة تقديرية 58 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي توشكى وأبو سمبل، بقيمة تقديرية (70 مليون جنيه شبكات ومحطات رفع + 85 مليون جنيه لمحطة المعالجة)، ومشروع صرف صحى الرديسة قبلى، بقيمة تقديرية 115 مليون جنيه، ومشروع محطة صرف صحى البصيلية، بقيمة تقديرية 83 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى السباعية، بقيمة تقديرية 125 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي المويسات، بقيمة تقديرية (55 مليون جنيه شبكات ومحطات رفع + 22.5 مليون جنيه لمحطة المعالجة)، ومشروع صرف صحي الكلح شرق، بقيمة تقديرية 150 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي المحاميد، بقيمة تقديرية (70 مليون جنيه شبكات ومحطات رفع + 19 مليون جنيه لمحطة المعالجة)، ومشروع ترفيق 288 وحدة لمشروع الإسكان القومي بجبل الزلط - كوم أمبو أسوان، بقيمة تقديرية 6 ملايين جنيه، ومشروع ترفيق 3000 وحدة لمشروع الإسكان القومي بحي العقاد أسوان، بقيمة تقديرية 40 مليون جنيه، مشيراً إلى أن عدداً من هذه المشروعات تواجه بعض العقبات، التي تعمل الوزارة على حلها من أجل الانتهاء من تنفيذها فى المواعيد المحددة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه جاري تنفيذ مشروع تطوير منطقة الصحابي بمدينة أسوان، حيث يجري تنفيذ 3 عمارات كمرحلة أولى من إجمالي 12 عمارة بها 576 وحدة، بتكلفة 103.6 مليون جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز 45%، حيث تم الانتهاء من صب أسقف وأعمدة عمارتين بالكامل، ويجري تنفيذ أعمال المباني بهما، ويتبقي سقف واحد بالعمارة الثالثة، كما تم الانتهاء من إعداد الرسومات وجارٍ مراجعتها واعتمادها تمهيدا للطرح لتنفيذ مشروع تطوير سوق شارع الجيش بمدينة أسوان، والذي يتضمن إنشاء سوق جديدة لنقل الباعة من السوق اليومية القريبة من منطقة الصحابي الجاري تطويرها، ويبعد الموقع الجديد 100م فقط عن الموقع الحالي للسوق.

وتابع وزير الإسكان: وبخصوص مشروعات الطرق بالمحافظة.. جارى تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان، بتكلفة 168 مليون جنيه، وهو طريق اتجاهين في كل اتجاه حارتان مروريتان، ويبدأ من طريق أسوان / حلايب وحتى كوبرى أسوان الملجم بطول 22 كم، ويتم حاليا تنفيذ اتجاه واحد يستخدم فى الاتجاهين كأسبقية أولى بعرض 13 مترا ( 8 أمتار أسفلت + طبان بعرض 2.5 متر فى كل اتجاه)، ومشروع رفع كفاءة طريق العلاقى (المدينة الصناعية – نقطة الحدود) بطول 8كم، ومشروع رفع كفاءة ورصف الطريق الواصل من قرية غرب أسوان حتى الطريق الصحراوى الغربى بطول 7كم.