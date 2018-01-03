بالدموع.. جثمان "إبراهيم نافع" يخرج من "الأهرام" إلى مسجد عمر مكرم -(صور)

كتب - مروة شوقي وإسلام ضيف:

ودّع العاملون بمؤسسة الأهرام، الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع، بالدموع، خلال مراسم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، والتي بدأت صباح اليوم بوصول الجثمان إلى بهو المؤسسة وفقاً لرغبة الكاتب الراحل.



وتلقت قيادات الأهرام، العزاء في بهو المؤسسة. وحرص على الحضور عدد كبير من الصحفيين والعاملين بالمؤسسة، على رأسهم الكاتب عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق.



وخرج جثمان إبراهيم نافع من مؤسسة الأهرام، إلى مسجد عمر مكرم بالتحرير؛ لأداء صلاة الجنازة عليه، قبل دفنه في مقابر الأسرة بالسادس من أكتوبر.





