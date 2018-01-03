بالصور- جثمان الكاتب إبراهيم نافع يصل "الأهرام".. والمئات في وداعه

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بالدموع.. جثمان "إبراهيم نافع" يخرج من "الأهرام" إلى مسجد عمر مكرم

كتبت - مروة الفخراني:

تصوير - محمود أبو ديبة:

وصل قبل قليل، جثمان الكاتب الراحل إبراهيم نافع، إلى بهو مؤسسة الأهرام بوسط القاهرة؛ قبل صلاة الجنازة عليه في مسجد عمر مكرم.

وكان مئات الصحفيين والعاملين بالأهرام في وداعه، وجاء على رأسهم عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق.

ومن المقرر أن يدفن جثمان "إبراهيم نافع" في مقابر الأسرة بالسادس من أكتوبر.

وتلقت قيادات الأهرام، العزاء في بهو المؤسسة.