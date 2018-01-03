تفاصيل جنازة إبراهيم نافع اليوم: يخرج من "الأهرام" والصلاة بعمر مكرم

كتب - محمد ناصر:

صرح عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، رئيس مجلس إدارة الأهرام، أن بهو مؤسسة الأهرام سيستقبل جثمان الفقيد الكاتب الصحفى إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام الأسبق، اليوم في العاشرة صباحًا وسط محبيه وتلامذته من الصحفيين.

وأضاف "سلامة" أن بعد ذلك سيتم الخروج من مؤسسة الأهرام، ثم صلاة الجنازة عليه بمسجد عمر مكرم، ودفنه في مقابر الأسرة بالسادس من أكتوبر.

ولفت إلى أن العزاء سيقام في مسجد عمر مكرم الخميس المقبل.

وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن رئيس اتحاد الصحفيين العرب الحالي ورؤساء النقابات العربية سوف يشاركون في توديعه.

كان الكاتب الصحفى إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام الأسبق، توفي في الساعات الأولى من صباح الإثنين، بإحدى مستشفيات دبى بالإمارات العربية المتحدة بعد صراع طويل مع المرض.

وكان "نافع" قد أجريت له جراحة خطيرة منذ عدة أيام باستئصال البنكريس والطحال بمستشفى يديكلينيك، ولكن حالته تدهورت الساعات الأخيرة ولقى ربه عن عمر يناهز 84.