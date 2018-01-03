حالة الطوارئ تمتد وانتفاضة إيران تنزف الدماء.. أبرز عناوين صحف اليوم

القاهرة - أ ش أ:

تصدرت قضايا الشأن المحلي اهتمامات وعناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم، وجاء في مقدمتها أنشطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تناولت الصحف عددا من القضايا الإقليمية والدولية، ومنها تطورات الأوضاع في إيران في ضوء استمرار الاحتجاجات علي ارتفاع الأسعار ومطالب جماهيرية أخري، وهي الاحتجاجات التي تسببت في سقوط قتلي وجرحي بين المحتجين نتيجة استخدام العنف من قبل السلطة.

مد حالة الطوارئ

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ المعلنة ثلاثة أشهر" ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017، في جميع أنحاء البلاد ثلاثة أشهر أخرى، اعتبارا من الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 13 من يناير سنة 2018 ميلادية.

وأوضحت الصحيفة أن المادة الثانية المنشورة في الجريدة الرسمية، أمس، تضمنت أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وأشارت إلى أن في المادة الثالثة يفوض إلى رئيس مجلس الوزراء اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. وفى المادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، كما تضمنت المادة الخامسة أن يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين.

وزير الدفاع: سنحمي استقرار مصر ووحدة شعبها

وفي الشأن المحلي، أيضا وتحت عنوان "وزير الدفاع: سنحمي استقرار مصر ووحدة شعبها" ذكرت "الأهرام" أن الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد أن القوات المسلحة لن تسمح بالمساس بأمن مصر واستقرارها ووحدة شعبها، مشيدا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع وما حققته من مستوي راق في إعداد وتدريب الفرد المقاتل والحفاظ علي أعلي معدلات الكفاءة القتالية لكافة الأسلحة والمعدات.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال مشاهدة الفريق أول صدقي صبحي المشروع التكتيكي بجنود مع الرماية بالذخيرة الحية "مجد27" الذي تنفذه عناصر من وحدات المدفعية بالجيش الثاني الميداني.

وأضافت أن الفريق أول صدقي صبحي ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، واستمع لأسئلة واستفسارات دارسي الكليات والمعاهد العسكرية والإجابة عليها من مخططي ومنفذي المناورة لصقل مهارة الدارسين ونقل خبرات التدريب وتعميق الدروس المستفادة منه.

الانتفاضة الإيرانية تنزف الدماء

وفي الشأن الإقليمي، وحول الوضع في إيران وتحت عنوان "الانتفاضة الإيرانية تنزف الدماء والنظام يخشى الأسوأ" ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه مع استمرار المظاهرات ضد النظام الحاكم في إيران، لليوم الخامس على التوالي، كشف تقرير مسرب عن حالة تأهب أمني قصوى في صفوف الحرس الثوري الإيراني، وذلك عقب اجتماع عقده المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، مع القادة السياسيين والأمنيين ليلة رأس السنة، مع تزايد المخاوف من تصاعد الاحتجاجات بما يهدد النظام نفسه.

وأظهر التقرير، الذي بثته شبكة "سكاي نيوز"، أن الأوضاع يمكن أن تتطور إلى الأسوأ، والأمور باتت معقدة للغاية، وتختلف بشكل كبير عن أي أحداث مماثلة في السابق.

وكشف التقرير المسرب عن خشية القادة الإيرانيين من تحول مطالب المتظاهرين من اقتصادية إلى سياسية، لا سيما مع رفعهم شعارات من بينها «الموت للديكتاتور»، في إشارة إلى خامنئي.

دخول محطتي كيما الخدمة

من جانبها، ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الحكومة تنفذ وعد الرئيس لأهالي أسوان في مؤتمر الشباب" أن د. مصطفي مدبولي وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، أعلن دخول محطتي كيما 1 و2 لمعالجة الصرف الصحي الخدمة، بعد انتهاء تجارب التشغيل النهائية لوحدتي المعالجة الثلاثية.

وأكد مدبولي أنه تم الوفاء بالالتزام الذي وعدوا به الرئيس السيسي وأهالي أسوان في مؤتمر الشباب، وأضاف أن المشروع حظي بمتابعة خاصة، حيث كان يتم عرض موقفه التنفيذي أسبوعيا لحل أي مشكلات طارئة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال زيارة الوزير لأسوان أمس، حيث أكد انتهاء تنفيذ مشروع إحلال وتجديد المحطتين، والبنية التحتية لزراعة الغابة الشجرية بالمياه المعالجة، ومحطة المعالجة الثلاثية بتكلفة 235 مليون جنيه.

وأوضح مدبولي أنه تم رفع طاقة المحطتين إلى 75 ألف م3 يوميا، لاستيعاب التصرفات الزائدة، ووجه الشكر للشركة المنفذة للمشروع التي بذلت جهدا كبيرا للانتهاء من هذا التكليف في التوقيتات المحددة.

وأضاف أنه سيتم خلال أسابيع الانتهاء من تنفيذ محطة كيما 3 للمعالجة الثلاثية بطاقة 35 ألف م3 في يوم لاستيعاب أي تصرفات مستقبلية، مشيرا إلى أنه تم ضغط مدة التنفيذ من 18 شهراً إلى 6 أشهر فقط وأن المياه المنتجة من المحطة تتطابق مع المعايير العالمية لمواصفات المياه المعالجة.

وخلال جولة الوزير بالمحطة مع المحافظ اللواء مجدي حجازي تم أخذ عينة من المياه التي تمت معالجتها ثلاثيا، وقال "تشاهدون عينة المياه التي تمت معالجتها طبقا للمعايير العالمية وهي مياه على أعلى مستوى.

وأضاف "توجهنا في هذه المرحلة هو تحويل محطات الصرف الصحي خاصة بصعيد مصر لمعالجتها ثلاثيا، قائلا "إن هناك تكليفا من الرئيس السيسي بذلك وخلال هذا العام والعام القادم سننتهي من 46 محطة في الصعيد من بني سويف حتى أسوان ستنتج مياها معالجة بطاقة 1٫2 مليون م3 يوميا كل هذا في أقل من سنتين وذلك في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه والاستغلال الأمثل لمواردنا وهذا ما تفعله كل دول العالم".

إعدام 4 إرهابيين

وتحت عنوان "إعدام 4 إرهابيين قصاصا لشهداء الكلية الحربية" ذكرت صحيفة "الأخبار" أن قطاع مصلحة السجون قام أمس بتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق 4 إرهابيين أدينوا في قضية استهداف عدد من طلبة الكلية الحربية بكفر الشيخ حيث رفع مسئولو سجن برج العرب الراية السوداء علي السجن في ساعة مبكرة من الصباح ونفذت لجنة الإعدام حكم الإعدام في الإرهابيين الأربعة لطفي ابراهيم ٣٣ سنة عامل بناء وأحمد عبدالمنعم سلامة ٤١ سنة مدرس وسامح عبدالله محمد ٣٢ سنة استورجي وفكيه رضوان ٤٣ سنة خريج كلية العلوم بسجن برج العرب لزرعهم عبوة ناسفة في موقف اتوبيسات طلبة الكلية الحربية بإستاد كفر الشيخ قبل عامين مما أدى إلى استشهاد عدد من الطلاب أثناء استعدادهم للتوجه إلى الكلية وإصابة آخرين تم نقلهم بطائرة عسكرية بأمر من الفريق أول صدقي صبحي إلى مستشفى المعادي العسكري.

وقالت الصحيفة " حضر إجراءات التنفيذ اللواء دكتور مصطفي شحاته مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة العامة لسجون الوجه البحري واللواء أشرف عز العرب مدير الإدارة العامة لمباحث السجون وواعظ من الأزهر الشريف وعضو من النيابة العامة ومأمور سجن برج العرب وطبيب السجن.

وقد استقبل المتهمون تنفيذ الحكم ببرود وتبلد شديدين وانتابت أحدهم حالة هيستيريا عندما وصل إلى حبل المشنقة والتنفيذ عليه وعقب تنفيذ الحكم تم إخطار أسر الضحايا لاستلام الجثامين لدفنها.

حبس إرهابي كنيسة حلوان

وفي سياق متصل بالإرهاب أيضا، وتحت عنوان "حبس إرهابي كنيسة حلوان"، ذكرت صحيفة " الجمهورية " أن المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام أمر بحبس الإرهابي إبراهيم إسماعيل مصطفى المتهم بارتكاب جريمة الهجوم المسلح على كنيسة مارمينا بحلوان لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأضافت الصحيفة أن نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول وجهت إلى الإرهابي ارتكابه لجرائم القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز سلاح ناري آلي "بندقية" وحيازة قنابل هجومية بقصد استخدامها في أعمال إرهابية ونشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "مصر سددت 30 مليار دولار التزامات خارجية 2017" ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مصدرا مسئولا بالبنك المركزي المصري صرح بأن مصر سددت نحو 30 مليار دولار التزامات وديونا لجهات خارجية خلال العام الماضي 2017 وملتزمة بسداد أكثر من 12 مليار دولار خلال العام الجاري 2018.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله إن الـ 30 مليار دولار التي سددتها مصر خلال العام الماضي 2017 توزع بين سندات وديون خارجية لصالح بنوك دولية منها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وودائع وقروض من بعض الدول بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومية منها هيئة البترول والتزامات أيضا لنادي باريس للدائنين.

وأضاف أن مصر ملتزمة بسداد كافة التزاماتها الخارجية، حيث لم تتأخر عن سداد أية أقساط حتى وقت الأزمات خلال الفترة من 2011 وحتى 2016 وقامت بسداد كافة التزاماتها كما أنها ستقوم بسداد المستحقات عليها خلال العام الجديد 2018 والتي تقدر بنحو 12 مليار دولار.​