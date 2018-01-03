الخولي: حضور سعد الدين إبراهيم ندوة جامعة تل أبيب "أمر مرفوض"

كتب - محمد نصر:

قال طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن واقعة حضور الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز بن خلدون، ندوة جامعة تل أبيب بإسرائيل "أمر مرفوض".

وأضاف الخولي، في تصريح خاص لمصراوي، أن سعد الدين إبراهيم ارتكب "خطأ كارثيًا" بحضوره هذه الندوة، منوهًا إلى أن توقيت الزيارة يستدعي كثير من علامات الاستفهام، خاصة بعد دور مصر في مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية.

وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن مشاركة رئيس مركز بن خلدون بهذه الندوة أساءت لمصر، ويجب الرد عليها بكل قوة من الجهات المعينة، مضيفًا: "تصرفات سعد الدين إبراهيم باتت غير مفهومه"، مشيرًا إلى عرضه مؤخرًا فكرة التصالح مع الإخوان.​