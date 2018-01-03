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عمرو أديب يعلق على تحريم دار الإفتاء لـ "البيتكوين"

12:37 ص الأربعاء 03 يناير 2018
عمرو أديب يعلق على تحريم دار الإفتاء لـ "البيتكوين"

عمرو أديب

كتبت - سحر عزام:

عبر الإعلامي عمرو أديب عن اندهاشه من تحريم دار الإفتاء العملة الرقمية "البيتكوين"، وتساءل عن علاقة الدين الإسلامي بهذه العملة.

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On e" مساء الثلاثاء: "أنت شايف مصر حاطة فلوسها في البيتكوين، هو خطر زي أي حاجة في البورصة، حرام شرعا ليه، طب واللي يتعامل بيها ما جزائه عند ربنا ويحصله إيه يوم القيامة".

وأشار عمرو أديب لخطورة البيتكوين وفقًا لتحذيرات خبراء المال والاقتصاد.​

 

عمرو أديب بيتكوين دار الإفتاء

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