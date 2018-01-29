وزير الأوقاف: "الإنسان حيوان متدين"

كتب- محمد لطفي:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن التطرف والانحلال وجهان لعملة واحدة، وكلاهما يخدم الآخر ويعزز موقفه ضد صحيح الدين ووسطية الإسلام.

وأضاف جمعة، في حلقة نقاشية عن "دور الفهم الصحيح للسنة والسيرة النبوية في مواجهة التطرف والغلو" بمعرض القاهرة للكتاب، الاثنين، أن "الإنسان حيوان متدين، ولو لم تدله على الدين الصحيح يتوه، ويكون فريسة للتنظيمات المتطرفة، وهنا نعرف سر تكفير تنظيم داعش للمجتمع، وكل هدفه أن يستولي على أموال الناس باعتبارهم كفارًا، أموالنا حل لهم، كما يستولون على نسائنا عن طريق السبي".

وتابع وزير الأوقاف: "الآن العصابات تطورت، وأصبح دورها التجارة بالدين بدلاً من المخدرات وغيرها من الأمور المُنكرة، لأن المجتمع بدأ ينبذ مثل هذه الأمور، هذا هو تطور حروب الجيل الرابع، حيث دخلنا إلى حروب الجيل الخامس التي وقعنا خلالها بين مطرقة التطرف والانغلاق، وسندان الانحلال والفجور، حتى إنني أشك أن المتطرفين هم أنفسهم من يطلقون علينا عشرات المشاهد المنحلة، والإلحاد التي نراها اليوم حتى يستغلوها في تجنيد الشباب الناشئ بحجة أن الإسلام يضيع وأننا لابد أن نوقف ونغير المنكر بأيدينا".

واختتم مختار جمعة: "الدين جزء من الحل وليس جزءًا من المشكلة، ولكن لابد أن يكون دينًا وسطيًّا حقيقيًّا، ظاهرًا أمام الناس وليس خفيًّا، فإن قال لك أحدهم تعالَ إلى مسجد أو إلى شيخ دون أن تخبر أحداً، فإن الأمر فيه شك، لأن الدين الصحيح لا يكون في الخفاء وإنما في النور".