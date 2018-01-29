حواس ردًا على أنيس منصور: "الآثار عرضنا ويجب استردادها"

كتب- محمد لطفي:

رد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، على قول الكاتب الراحل أنيس منصور، الذي أكد خلاله أن بقاء الآثار المصرية في الدول الأوروبية أفضل من استردادها، لأنهم يستطيعون الحفاظ عليها أكثر من مصر، قائلاً: "الآثار عرضنا، ولابد أن يتم استردادها وليس من المنطق أن يتم تركها هكذا".

وأضاف حواس، خلال اللقاء الفكري، على هامش معرض القاهرة للكتاب: "كانت حُجة منصور في هذا الأمر أنه ليس لدينا متاحف تحوي آثارنا، والآن أصبحت لدينا متاحف لا مثيل لها في العالم كله، منها المتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارة، وغيره من المتاحف".

وتابع وزير الآثار الأسبق: "أتمنى أن يتم تدريس مادة الآثار في مناهج المدارس، خاصة الابتدائية، حتى يتم زرع حب الآثار في الأطفال".

وأوضح حواس أن من بنى الأهرامات هم الفراعنة، ولايوجد في القرآن ما يشير إلى غير ذلك، وإذا نظرت للأهرامات فستعتقد أن البشر لا يمكن لهم أن يبنوا مثل هذا المبنى، ولكن هناك بردية مكتوبة باللغة القديمة تكشف كل التفاصيل، والصحافة قديمًا كانت على المعابد، ولدينا برديات تقول إن كبير العمال كان يذهب إلى طرة، ليجلب الحجارة من هناك، وبالتالي عملية البناء موثقة".

وحول حراسة الآثار قال حواس: "حاولت أن أغير الغفير أبونبوت، وقمت بتعيين أكثر من سبعة آلاف من المؤهلات المتوسطة والعليا، ولكن الدولة رفضت تسليحهم، ومازلنا نطالب بهذا الأمر، ومن الكوارث أن يكون أحد الأثريين مسئولًا عن مخزن أثري، وعادة ما لا يقبل اثنان أن يشتركا في العهدة على مخزن واحد، خوفاً من أن يسرقه أحدهما".