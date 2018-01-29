ننشر نسب إشغالات الفنادق السياحية بمرسى علم وجنوب سيناء

كتب- يوسف عفيفي:

أعرب عاطف عبداللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، عن تفاؤله بعودة رحلات الطيران بين القاهرة وموسكو، فبراير المقبل، وذلك تمهيدًا لعودة الرحلات إلى جميع المناطق المصرية تباعًا ورفع الحظر عنها.

وكشف عبداللطيف لـ"مصراوي"، الاثنين، نسب الإشغالات الفندقية في مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، وفنادق جنوب سيناء، كالتالي:

ـ مرسي علم

تبلغ نسب الإشغالات الفندقية فيها من 30% إلى 40%، مع وجود عدة جنسيات مختلفة من ألمانيا والتشيك وبولندا وإيطاليا.

ـ شرم الشيخ

تبلغ نسب الإشغالات الفندقية المتوسطة فيها ما بين 40% و51%، بينما المتوسط من أول الشهر الجاري يتراوح بين 38% و41%.

ـ دهب

تبلغ نسب الإشغالات السياحية فيها أعلى معدل 53% ومتوسط إجمالي الشهر الجاري 21%.

ـ نويبع

تبلغ نسب الإشغالات السياحية فيها 2% فقط، وهي متوقفة تماماً.

ـ طابا

تبلغ نسبة الإشغالات السياحية فيها 18% ومتوسط النسبة من أول الشهر الجاري 12.54%.