طوارئ بالحجر الصحي في مطار القاهرة لمواجهة "الدفتيريا"- صور

كتب- طه عبيد:

أعلنت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ لمواجهة أمراض الخناق "الدفتيريا"، وذلك مع الركاب القادمين من اليمن وبنجلاديش.

وأصدرت وزارة الصحة منشورات لمطالبة الأطباء بإدارة الحجر الصحي في المطار بتوسيع دائرة الاشتباه في الركاب، فضلًا عن الحالة الصحية للركاب القادمين على مختلف الرحلات من الدولتين.

وصرحت مصادر مطلعة، بالحجر الصحي بمطار القاهرة، بأن وزارة الصحة وجهت بضرورة متابعة الحالة الصحية للركاب القادمين من اليمن وبنجلاديش بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب الخناق "الدفتيريا"، وملاحظة الحالة الصحية للركاب، مع عزل أي راكب تظهر عليه الأعراض، وإجراء الفحوصات الطبية له، كما يتم كتابة كروت الحالة الصحية للقادمين من اليمن وبنجلاديش والأطفال كذلك، وإبلاغ الأطقم العاملة بشركات الطيران التي تقوم بنقل الركاب من هناك، لملاحظة الحالة الصحية للركاب أثناء الرحلة، وإبلاغ سلطات المطار إذا تلاحظ ظهور حالة إعياء وإرهاق وحمى منخفضة.

وأضافت المصادر: يقوم أطباء الحجر الصحي بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بمتابعة الحالة الصحية، ومتابعة كروت بيانات الركاب، وإذا تم الاشتباه في أية حالة يتم عزلها فورًا، وإجراء الفحوصات الطبية والتأكد من عدم حملها العدوى.